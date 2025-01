Hallenfußball in Esslingen: Kicken auf dem Hallenparkett

1 Spannende Spiele und viele Tore erwarten die Zuschauer von Freitag bis Sonntag in der Esslinger Neckarsporthalle bei der offenen Stadtmeisterschaft. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballerinnen und Fußballer der Region freuen sich darauf, am Wochenende mal wieder die Hallenschuhe zu schnüren und bei der 44. Auflage der offenen Stadtmeisterschaft in der Esslinger Neckarsporthalle zu kicken.











In der Neckarsporthalle in Esslingen wird am Freitag ab 19 Uhr Licht brennen, es werden sich einige Zuschauer tummeln und der Ball rollen. Denn dann läuten acht Frauenfußballteams das Turnierwochenende der Schiedsrichtergruppe Esslingen ein. Beim 2. Mitternachtsturnier der Frauen sind unter anderem die Fußballerinnen des Freizeitsport-Teams des TSV RSK Esslingen sowie die Bezirksliga-Kickerinnen des FC Esslingen mit von der Partie, die sich direkt in der Auftaktbegegnung gegenüberstehen. Das letzte Spiel der Frauen wird gegen 24 Uhr über die Bühne gehen. Titelfavorit ist hierbei der Landesligist SGM Heumaden/Sillenbuch.