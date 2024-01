Hallenfußball in Esslingen: FCE siegt bei der offenen Esslinger Stadtmeisterschaft

Hallenfußball in Esslingen

1 FCE-Fußballer Danis Dipa (am Ball) erzielt im Finale gegen den TSV Harthausen zwei Treffer. Foto: /Herbert Rudel

Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen gewinnen zum dritten Mal in Folge die offene Esslinger Stadtmeisterschaft in der Neckarsporthalle.











Während draußen Minusgrade herrschten, war es in der gut gefüllten Neckarsporthalle warm. Die Fußballer der Region hatten sichtlich Spaß daran, mal wieder ihre Hallenschuhe zu schnüren und bei der 43. offenen Esslinger Stadtmeisterschaft auf dem Parkett zu kicken. Beim Hallenturnier, das an zwei Tagen ausgetragen und von der Schiedsrichtergruppe Esslingen sowie dem TSV RSK Esslingen ausgerichtet wurde, bekamen die Zuschauer technisch anspruchsvolle Dribblings, tolle Spielzüge und Tore zu sehen. 27 Teams waren mit von der Partie, darunter Landesligist FC Esslingen, die Bezirksliga-Teams TSV Deizisau und TSV RSK Esslingen, die A-Ligisten TV Nellingen und TSV Scharnhausen sowie das zweite Team des TSV Denkendorf, das derzeit die Kreisliga B 1 anführt. Der FCE gewann zum dritten Mal in Folge.