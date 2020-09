Hallenbäder im Kreis Esslingen in Corona-Zeiten

1 Das Merkel’sche Bad in Esslingen war lange geschlossen. Inzwischen dürfen Vereine und Schulen es wieder nutzen – von Oktober an dann auch die Allgemeinheit. Foto: Ines Rudel

Einige Hallenbäder sind bereits geöffnet, das Esslinger Merkelbad zieht im Oktober nach. Doch in einigen Kommunen fällt das Schwimmen vorerst ins Wasser.

Esslingen - Mit dem Herbstbeginn startet normalerweise auch die Saison der Hallenbäder. Doch auch hier schlägt die Corona-Pandemie Wellen. Während sich die Schwimmer in einigen Städten auf den Sprung ins beheizte Nass freuen können, fällt die Hallenbadsaison in anderen komplett ins Wasser. Zumindest vorerst – schließlich ist in diesen Zeiten alles im Fluss.