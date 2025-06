Marc Cucurella in Stuttgart: So reagieren die spanischen Fans auf die Pfiffe

1 Marc Cucurella im Spiel der Spanier gegen Frankreich. Foto: Marijan Murat/dpa

Der Spanier Marc Cucurella erhitzte auch am Donnerstagabend in der Stuttgarter MHP-Arena noch die Gemüter. Es gab wieder Pfiffe – aber auch eine Antwort der spanischen Fans.











Es dauerte nur ein paar wenige Sekunden, ehe die MHP-Arena am Donnerstagabend erstmals in Wallung geriet. Es war dafür kein Torschuss nötig im zweiten Halbfinale der Uefa Nations League, auch kein fußballerischer Zaubertrick, noch nicht mal ein hart geführter Zweikampf. Es reichte: ein simpler Ballkontakt. Entscheidend war allerdings, wer die Kugel da am Fuß hatte.

Marc Cucurella, der spanische Außenverteidiger, ist generell in Deutschland, vor allem aber in Stuttgart, nicht unbedingt Publikumsliebling – obwohl er ja gar nicht so viel falsch gemacht hatte vor einem Jahr. Im damaligen EM-Viertelfinale knallte ein Schuss des deutschen Nationalspielers Jamal Musiala klar an die Hand des Spaniers. Einen Strafstoß allerdings gab es nicht, noch nicht einmal eine Überprüfung des Videoschiedsrichters. Das DFB-Team schied aus – erst Monate später räumte die Uefa den Fehler ein.

Spanische Fans antworten mit Sprechchören

Den Referees also wäre anzulasten, was seitdem Marc Cucurella zu hören bekommt. Am Donnerstag im Duell der Spanier mit Frankreich wurde er jedenfalls bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen – zumindest von den neutralen Zuschauern in der Stuttgarter Arena. Das allerdings ließen die spanischen Fans nicht auf sich sitzen.

Immer dann, wenn der Mann vom FC Chelsea ausgepfiffen wurde, antworteten die Anhänger in Rot und Gelb mit Sprechchören: „Cu-cu-rella, Cu-cu-rella.“ Allerdings hatten die España-Fans dann auch anderes zu tun – die Tore ihrer Helden bejubeln.