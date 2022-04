1 Auf Fotos und Videos mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten sind Kriminalbeamte aus Esslingen bei ihren Ermittlungen im Internet gestoßen. Foto: dpa/Arne Dedert

Ein 48-Jähriger aus einer Filderkommune ist angeklagt, weil er einen Server mit illegalen Bildern und Videos betrieben haben soll. Maßgebend für die Strafe könnte sein, wie lange der IT-Fachmann die Inhalte zum Herunterladen anbot.















Die von den Ermittlungsbehörden, im Speziellen Kripobeamten aus Esslingen, zusammengetragenen Vorwürfe wiegen schwer: Über einen Server in Görlitz soll ein 48-Jähriger aus einer Filderkommune eine Internetplattform betrieben haben, die ihm dazu diente, gewerbsmäßig kinder- und jugendpornografische Inhalte zu verbreiten. Die Rede ist von mehr als 20 000 Dateien – Fotos und Videos. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart ist davon auszugehen, dass der Mann die kriminellen Geschäfte mehr als sechs Jahre lang betrieben hat, von Februar 2015 bis Mai 2021. Wegen dieser Vorwürfe muss sich der 48-Jährige vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Seit Oktober vorigen Jahres sitzt er in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Am Donnerstag wurde die Hauptverhandlung eröffnet. Da die im Raum stehenden Delikte strafrechtlich als Verbrechen eingestuft werden, droht ihm bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.