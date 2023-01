Start in Stuttgart Die wichtigsten Fragen und Antworten zur messerfreien Zone

Messerangriffe erschüttern das Sicherheitsgefühl der Menschen immer wieder. Um solche Attacken zumindest zu reduzieren, will Stuttgart nun in der Innenstadt eine Messerverbotszone einrichten. Die Stadt betritt damit Neuland im Südwesten. Am kommenden Freitag geht es los.