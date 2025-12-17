1 Die Lokomotive wurde im Jahr 1961 gebaut. Foto: DBKEV

Mit einem Zug aus den 1960er-Jahren kann man am Sonntag, 21. Dezember, von Esslingen aus zur Hafenweihnacht Lindau und wieder zurückfahren.











Eine Zugreise wie in den 60er-Jahren: Am Sonntag, 21. Dezember, macht die Elektrolokomotive des Typs E10 228 halt in Esslingen und fährt anschließend weiter über Plochingen in Richtung Hafenweihnacht in Lindau.

„Dank der einzigartigen Lage – vor der Kulisse schneebedeckter Berge und direkt am Wasser – zählt die Lindauer Hafenweihnacht zu den schönsten Weihnachtsmärkten Süddeutschlands“, teilt der Verein Dampfbahn Kochertal auf seine Website mit, der das Event organisiert. Der Verein hat sich dem Erhalt von historischen Zügen verschrieben.

Nur noch erste Klasse von Esslingen an den Bodensee buchbar

Am Zugwagen aus dem Jahr 1961 hängen natürlich stilechte Waggons, die die Fahrgäste gefühlt in die Vergangenheit zurückversetzen. An Bord gibt es auch eine Speiseausgabe an der es Frühstück, Kaffee, Glühwein, Punsch, kalte Getränke und später warmes Abendessen gibt.

Blick in einen Wagen der ersten Klasse Foto: DBKEV

Wer mitfahren möchte, muss sich beeilen: Die zweite Klasse ist laut Veranstalter schon komplett ausgebucht. Ganz billig ist der Spaß nicht: Ab Esslingen kostet eine Fahrt für Erwachsene in der ersten Klasse (Hin- und Rückfahrt) 85 Euro – inklusive der Sitzplatzreservierung – und 54,50 für Kinder. Familien – also zwei Erwachsene und beliebige Anzahl von Kindern zwischen 14 und 16 Jahren – bezahlen 173,50 Euro. Dafür gibt es laut Veranstalter in der ersten Klasse „Plüschsesselabteile mit viel Platz“.

Der Zug fährt am Sonntag laut Fahrplan um 9.41 Uhr in Esslingen ab. In Plochingen ist die Abfahrt für 9.50 geplant. Die Rückkehr ist voraussichtlich um 21.13 Uhr in Plochingen und 21.22 Uhr in Esslingen.

Tickets können noch bis Samstagabend zwischen 9 und 19 Uhr unter der Telefonnummer: 0 79 51 / 9 67 99 97 gebucht werden. Mehr Informationen und Online-Buchung unter: www.dbkv.de