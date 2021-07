1 Die Feuerwehr konnte den Brand am Hafen Stuttgart löschen, es gab keine Verletzten. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

In einer Firma am Stuttgarter Hafen bricht ein Feuer aus. Noch bevor die Feuerwehr eintrifft, reagieren zwei Mitarbeiter geistesgegenwärtig und können damit Schlimmeres verhindern.

Stuttgart - In einer Industrie-Müll Firma am Hafen Stuttgart ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr zu einem Feuer gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sind wohl Metallspäne beim Umfüllen in Brand geraten. Die Mitarbeiter der Firma brachten das brennende Gefäß ins Freie, sodass es durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Es entstand kein Sachschaden, zwei Mitarbeiter, die sich nah am Feuer aufhielten, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.