Die Möglichkeit häuslicher Pflege hängt nicht nur von professionellen Kräften ab, sondern auch vom sozialen Umfeld.

Fast alle Menschen wollen zuhause gepflegt werden, wenn sie Pflegefälle werden oder bereits sind. Die häusliche Pflege setzt allerdings nicht nur leistungsfähige professionelle Pflegedienste voraus, sondern oft auch ein engmaschiges soziales Netzwerk.















Daheim bleiben und bloß nicht ins Heim: Das ist das Ergebnis der groß angelegten, in diesem Jahr vorgestellten VdK-Studie zur häuslichen Pflege. Nur zehn Prozent der Menschen in Deutschland können sich demnach vorstellen, ihren Lebensabend in einem Heim zu verbringen. Besonders eindrucksvoll: Unter den tatsächlich Pflegebedürftigen sind es der Erhebung zufolge nur 2,3 Prozent, die in einer stationären Einrichtung versorgt werden wollen. Die Motive liegen auf der Hand: Es geht um Selbstbestimmung und Selbstgestaltung der Lebensräume, um vertraute Umgebung und vertrautes soziales Umfeld.