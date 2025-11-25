Häusliche Gewalt: „Mama war die Sklavin“ – wie sich Mutter und Sohn aus der Gewalt befreiten

„Mama war die Sklavin“ – wie sich Mutter und Sohn aus der Gewalt befreiten

1 Ayten und ihr Sohn Battal leben heute ein freies Leben nach 20 Jahren Martyrium. Foto: Ines Rudel

Schläge, Schnitte, Würgemale. Mehr als 20 Jahre lang wurde Ayten von ihrem Mann drangsaliert. Heute machen sie und Sohn Battal aus der Region Stuttgart Betroffenen Mut.











Es ist eine Liebesgeschichte, die in Gewalt endete. Ayten war mehr als 20 Jahre Opfer häuslicher Gewalt. Der Täter: ihr eigener Partner. Kennengelernt hatten sie sich 1994, zusammengekommen waren sie 1998. Der Anfang ihrer Beziehung ist von Liebe erfüllt, findet Ayten. Nach anderthalb Jahren fängt der Terror an. Der Täter tut ihr alle Formen von Gewalt an: Schläge, Schnitte, Drohungen, Isolation. Als hätte er sie studiert.