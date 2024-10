Häusliche Gewalt: 13-Jährige ersticht in Russland ihre zwei Halbschwestern

1 Der Chef des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, kontrolliert in Russland die Untersuchungen besonders schwerer Verbrechen. (Archivbild) Foto: Valery Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Im russischen Gebiet Samara sterben zwei kleine Mädchen durch mehrere Messerstiche. Verdächtigt wird ihre Halbschwester. Medien nennen auch das mögliche Motiv.











Toljatti - In Russland hat eine 13-Jährige nach Angaben von Ermittlern ihre zwei Halbschwestern mit mehreren Messerstichen getötet. Die Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren seien mit Stichwunden am Hals und im Brustbereich in einer Wohnung in der Stadt Toljatti im Gebiet Samara gefunden worden, teilte das Ermittlungskomitee mit. Die tatverdächtige Minderjährige sei in die Psychiatrie eingewiesen worden. In Moskau übernahm der Leiter des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, die Ermittlungen zu dem Verbrechen.

Eltern waren während der Tat bei der Polizei

Die Tat soll sich ereignet haben, während die Eltern bei der Polizei eine Aussage zu häuslicher Gewalt machten. Staatsnahe Medienportale berichteten, die Mutter habe sich zunächst vom Vater der nun getöteten Mädchen getrennt, ihn dann aber wieder bei sich aufgenommen. Die toten Mädchen stammten aus einer ersten Ehe des Mannes. Die Tochter wollte demnach durch die Tötung ihrer Halbgeschwister verhindern, dass das Paar weiter zusammenlebt. Eine Strafmündigkeit wegen Mordes gilt in Russland ab 14 Jahren.