33 Auch Einfamilienhäuser von Architekten aus Stuttgart sind unter den „Häusern des Jahres 2022“. Dieses Einfamilienhaus im Schwarzwald von AMUNT Nagel Theissen Architekten aus Stuttgart hat besondere Anerkennung erhalten. Foto: Callwey Verlag/AMUNT Nagel Theissen Architekten

Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe über die „Häuser des Jahres“, über Sinn und Unsinn von Einfamilienhäusern und die Frage, was an Toskanahäusern so schlimm ist.















Link kopiert

Eigentlich, sagt Turit Fröbe, gibt es genügend Einfamilienhäuser. Die Architekturhistorikerin und Jurymitglied von „Häuser des Jahres 2022“, sagt im Interview, warum es so viel architektonischen Einheitsbrei gibt, was sie an Fertighäusern stört und warum sich die Architektinnen und Architekten das Feld der Einfamilienhäuser zurückerobern sollten.