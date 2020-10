1 Die blauen Kanten zeigen die Höhenlinien im jüngsten Plan-Forward-Entwurf. Rot eingezeichnet sind die aus dem Wittfoht-Plan von 2013. Foto: Stadtplanungsamt Esslingen

Die jüngsten Pläne für die Überbauung des Karstadt-Parkplatzes waren auf viel Kritik gestoßen. Jetzt haben Stadt und Investor nachverhandelt. Die umstrittene Front zur Martinstraße soll niedriger werden. Ob das den Gemeinderäten ausreicht, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen.

Esslingen - Viel zu hoch. Masse statt Klasse. Ohne jegliches Gefühl für die kleineren denkmalgeschützten Häuser der Altstadt, die sich an den Karstadt-Parkplatz anschließen. So hatten der Planungsbeirat der Esslinger Architekten und der Bürgerausschuss Innenstadt die neuen Entwürfe für die rund 150 Wohnungen, Büro- und Dienstleistungsräume gegeißelt, die vor allem auf dem Parkplatz, aber auch in den oberen Geschossen des Karstadt-Gebäudes entstehen sollen.