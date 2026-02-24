Händler mit Sitz in Plochingen: Bald auch gebrauchte Premium-E-Bikes in Decathlon-Filiale
1
In der Plochinger Decathlon-Filiale sollen in Kooperation mit Rebike bald gebrauchte Fahrräder und E-Bikes angeboten werden. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Decathlon startet in der Plochinger Filiale mit einem neuen Rebike-Store und bietet generalüberholte Premium-E-Bikes an. Welche Strategie steckt hinter diesem Angebot?

Hochwertige gebrauchte E-Bikes, die vor Verkauf professionell generalüberholt werden – damit will Decathlon künftig in ausgewählten Filialen bei den Kundinnen und Kunden punkten. Auch am Standort Plochingen, der Deutschlandzentrale, gibt es bald das neue Angebot. Es wird nach Angaben des Unternehmens ein Rebike-Store in die Filiale integriert.

