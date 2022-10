1 Nella, selbsternannte Verbrecherjägerin, darf wieder twittern. Foto: /Privat

Nach einer Welle des Protests entsperrt Twitter den Account der Stuttgarter Hackerin Nella. Wie das Unternehmen sein Umdenken bei der streitbaren Netzaktivistin begründet.















Link kopiert

Der Protest gegen die Twitter-Sperre der Hackerin Ornella Al-Lami, die sich Nella nennt, hat offenbar Wirkung gezeigt. Tausende Tweets forderten den Konzern am Mittwoch auf, den Account der 25-jährigen gebürtigen Stuttgarterin, die es inzwischen weggezogen hat, wieder freizuschalten. Das ist jetzt geschehen. Zunächst hatte das Unternehmen die Sperre damit begründet, dass ein „Verstoß gegen unsere Regeln über die Androhung, private Informationen einer anderen Person zu hacken oder offenzulegen“ festgestellt wurde. So steht es in einem Screenshot, der unserer Zeitung vorliegt.

Offenbar ist der Fall nun erneut geprüft und anders bewertet worden. „Der erwähnte Twitter Account verstößt nicht gegen die Twitter-Regeln und wurde entsperrt“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Hackerin selbst sagte, sie habe zuvor zwei Beiträge über eine Mitgliederliste einer rechtsextremen Partei und einen mutmaßlichen Schläger, der Ukrainer auf einer Demo angegriffen habe, verfasst, dabei aber keine Persönlichkeitsrechte verletzt.

Nella, der 57.000 Nutzer auf Twitter folgen, hat nach der Sperre auch juristische Unterstützung gesucht.„Mein Anwalt hat Twitter bereits ein Fax geschickt“, sagte sie am Mittwoch. Auf Twitter bedankte sie sich bei dem Juristen: „Ich back’ Dir ein Schokobon-Kuchen.“

Nella verfolgt als Hackerin Kindesmissbrauch

Die Netzaktivistin Nella verfolgt in ihrer Tätigkeit als Hackerin vor allem Kindesmissbrauch, legt sich aber auch mit Rechtsextremen an. Dabei agiert sie nach eigenen Angaben auch am Rande des Erlaubten. Sie leite ihre Erkenntnisse außerdem Ermittlungsbehörden weiter, wobei diese mit dem Verweis auf „personenbezogene Daten“ keine Auskünfte geben, inwieweit Nella wirklich als wertvolle Tippgeberin aufgetreten ist.

Im Suizidfall der österreichischen Landärztin Lisa-Maria Kellermayr, die sich nach abscheulichen Drohschreiben aus der Impfgegner-Szene das Leben nahm, beansprucht Nella für sich, die mutmaßlichen Verfasser in Deutschland ausfindig gemacht zu haben – binnen Stunden.