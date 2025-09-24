GZSZ-Vorschau heute: Lilly erhält einen mysteriösen Umschlag (24.9.25)

1 Maren (Eva Mona Rodekirchen, r.) bekommt mit, dass Lilly (Iris Mareike Steen) gerade eine wichtige Nachricht aus dem Krankenhaus bekommt. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

In "GZSZ" genießen Michi und Yvonne ihr Glück in Magdeburg.











Link kopiert

"GZSZ" (Folge 8364) um 19:40 Uhr, RTL

Voller Adrenalin und Glück genießen Yvonne und Michi ihre gemeinsame Zeit in Magdeburg. Doch zurück in Berlin wartet eine unerwartete Überraschung auf sie. Lilly erhält einen mysteriösen Umschlag mit einer Ampulle – und ist fassungslos, als sie den Absender erkennt. Steht sie nun vor der bitteren Erkenntnis, dass ihre Gefühle nicht erwidert werden?

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erzählt das Leben einer fiktiven Berliner Nachbarschaft, in der Liebe, Freundschaften und Intrigen ständig für neue Dramen sorgen. Große Storys sind oft Affären, plötzliche Todesfälle, Entführungen, Unfälle oder überraschende Rückkehrer. Gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Drogen, Coming-out, Depression oder häusliche Gewalt werden regelmäßig aufgegriffen und mit aktuellen Fragen aus Politik oder Social Media verknüpft. Ein paar Figuren sind seit Jahrzehnten dabei, andere tauchen kurz auf, stiften Chaos und verschwinden wieder. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, der zum Weiterschauen zwingt. Dazu kommt der Promi-Faktor: Manche Schauspieler starteten hier ihre Karriere, etwa Jeanette Biedermann oder Yvonne Catterfeld.

GZSZ bei RTL+

Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen im Voraus und auch im Nachgang streamen. Außerdem läuft die aktuelle TV-Folge auch am Folgetag im Morgenprogramm von RTL.