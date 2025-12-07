Meilenstein bei der Schulsanierung: „Ein Tag der Freude und des Feierns“

1 Der sanierte Hauptbau des Plochinger Gymnasiums wurde jetzt eingeweiht. Foto: Karin Ait Atmane

In rund einem Jahr soll die Erneuerung des Plochinger Gymnasiums abgeschlossen sein. Jetzt wurde der sanierte Hauptbau eingeweiht.











Mit der Sanierung ihres Gymnasiums hat die Stadt Plochingen schon etliche Zeitungsseiten gefüllt. Dabei ging es um explodierende Kosten, Verzögerungen und den „Schulstreit“ mit den Nachbargemeinden um eine Kostenbeteiligung. Jetzt ist ein positives Ende in Sicht: Man liege sowohl im Kostenrahmen als auch weitgehend im Zeitplan, sagte Bürgermeister Frank Buß bei der offiziellen Einweihung des sanierten Hauptbaus. An dem Festakt nahmen auch mehrere Vertreter aus der Politik und des zuständigen Regierungspräsidiums teil.