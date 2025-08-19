Gymnasium Plochingen: Arbeiten am Hauptbau bis Ferienende nicht komplett fertig

Arbeiten am Hauptbau bis Ferienende nicht komplett fertig

1 Die „kleine Turnhalle“ im Gymnasium steht zur Sanierung. Foto: Karin Ait Atmane

Die Sanierung des Plochinger Gymnasiums kommt voran – allerdings werden mit dem Beginn des Schuljahres nicht alle Arbeiten am Hauptbau abgeschlossen sein. Wo es Verzögerungen gibt.











Zum neuen Schuljahr soll der frisch sanierte Hauptbau des Plochinger Gymnasiums wieder bezogen werden: So war zumindest der Stand noch vor den Sommerferien. Ganz abgeschlossen ist seine Sanierung dann aber noch nicht, insbesondere wird es noch dauern, bis die Gebäudetechnik komplett in Betrieb geht: Das werde sich vermutlich bis zu den Herbstferien hinziehen, so die Information vom Büro Ernst2, das für die Projektsteuerung zuständig ist.