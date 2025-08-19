Gymnasium Plochingen: Arbeiten am Hauptbau bis Ferienende nicht komplett fertig
1
Die „kleine Turnhalle“ im Gymnasium steht zur Sanierung. Foto: Karin Ait Atmane

Die Sanierung des Plochinger Gymnasiums kommt voran – allerdings werden mit dem Beginn des Schuljahres nicht alle Arbeiten am Hauptbau abgeschlossen sein. Wo es Verzögerungen gibt.

Zum neuen Schuljahr soll der frisch sanierte Hauptbau des Plochinger Gymnasiums wieder bezogen werden: So war zumindest der Stand noch vor den Sommerferien. Ganz abgeschlossen ist seine Sanierung dann aber noch nicht, insbesondere wird es noch dauern, bis die Gebäudetechnik komplett in Betrieb geht: Das werde sich vermutlich bis zu den Herbstferien hinziehen, so die Information vom Büro Ernst2, das für die Projektsteuerung zuständig ist.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.