Gymnasium in Plochingen: Kostenexplosion am Bau

Kostenexplosion am Bau

Gymnasium in Plochingen

1 Unliebsame Überraschungen bei den Arbeiten und hoher Zeitdruck – das Plochinger Gymnasium bereitet angesichts der Kosten Sorgenfalten. Foto: Philipp Braitinger

Die Rohbauarbeiten am Gymnasium werden fast doppelt so teuer wie angenommen. Zähneknirschend hat der Plochinger Gemeinderat der Nachforderung vor der Sommerpause zugestimmt.











Es wird mehr. Derzeit belaufen sich die Kosten für die Bauarbeiten am Gymnasium Plochingen auf 57,8 Millionen Euro. Ein überraschender Nachtrag in Höhe von 815 000 Euro für die Rohbauarbeiten am Hauptbau der Schule hat kürzlich den Gemeinderat beschäftigt. Die gute Nachricht: „Die jüngsten Nachträge liegen immer noch innerhalb des aktuellen Budgets, weshalb die Nachträge bislang nur den Kostenpuffer, nicht aber die voraussichtlichen Gesamtkosten verändern“, erklärt der Verbandsbauamtsleiter Wolfgang Kissling.