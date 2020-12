1 Sechs Bürgermeister und ein Rechtsanwalt erläutern, weshalb sie die Sanierung und Erweiterung des Plochinger Gymnasiums nicht mitfinanzieren wollen. Foto: Horst Rudel

Der Streit um eine Beteiligung der Umlandgemeinden an den Kosten für die Sanierung und Erweiterung des Plochinger Gymnasiums schwelt schon seit einiger Zeit. Mit Verweis auf einen alten Vertrag, lehnen die Umlandgemeinden eine Mitfinanzierung einmal mehr ab.

Plochingen - Für gewöhnlich werden nicht erst an Heiligabend, sondern bereits im Advent unter guten Bekannten kleine Aufmerksamkeiten ausgetauscht. Wer in Plochingen allerdings darauf gehofft hatte, dass die Umlandgemeinden doch noch ein vorweihnachtliches Geschenk auspacken könnten, indem sie sich an den Kosten für die Sanierung und die Erweiterung des städtischen Gymnasiums beteiligen, wurde enttäuscht. Stattdessen stellten die Bürgermeister aus Altbach, Deizisau, Hochdorf, Lichtenwald, Reichenbach und Wernau in einem Pressegespräch klar, dass sie – Stand jetzt – keine rechtliche Verpflichtung sehen, dem Schulträger finanziell zur Seite zu springen.