Gymnasium in Esslingen: Ehemalige Schüler von 1907: Spione, Lebensretter und Promi-Väter
1
Der Jahrgang 1906/1907 des Königlich Württembergischen Gymnasiums, dem heutigen Georgii-Gymnasium in Esslingen: Der ehemalige Lehrer Alfred Hottenträger hat die Biografien der Erstklässler erforscht. Dabei ist er auf spannende Lebenswege gestoßen. Foto: privat

Durch Zufall stieß der pensionierte Lehrer Alfred Hottenträger aus Baltmannsweiler auf ein altes Klassenfoto des heutigen Georgii-Gymnasiums. Er geht auf Spurensuche.

Viel Steifheit – wenig Kindheit. In Reih und Glied präsentieren sich Zöglinge des Schuljahres 1906/1907 am damaligen Königlich Württembergischen Gymnasium, dem heutigen Esslinger Georgii-Gymnasium, auf einem alten Klassenfoto. Zucht, Ordnung, Einschüchterung, ja Angst scheinen ihre Haltung, ihre Mimik und ihre Blicke in die Kamera zu bestimmen. Zehn, elf Jahre sind sie zum Zeitpunkt der Aufnahme alt – und ihre weiteren Lebenswege werden meist Leidenswege sein. Alfred Hottenträger, ein ehemaliger Geschichtslehrer am Georgii-Gymnasium, hat ihre Biografien erforscht.

