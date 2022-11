Gymnasien in Baden-Württemberg

1 Seit andere Bundesländer zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt sind, kommt die Debatte ums Abitur auch im Südwesten nicht mehr zur Ruhe. Foto: dpa/Felix Kästle

Neun Jahre lernen bis zum Abitur – Eltern aus dem Land wollen, dass das wieder die Regel wird. Grün-Schwarz lehnt dies ab. Jetzt wird die gymnasiale Wende von unten versucht.















Link kopiert

Die Elterninitiative „G9 jetzt“ hat den ersten Schritt unternommen, um die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium über ein Volksbegehren im Land durchzusetzen. Laut dem elfseitigen Gesetzentwurf, den die Initiatoren dem Landtag zugesandt haben, soll das neunjährige Gymnasium zum nächst möglichen Zeitpunkt in Baden-Württemberg wieder die Regelschule bis zum Abitur werden. G8-Züge, die den Weg zur Hochschulreife an den allgemeinbildenden Gymnasien ein Jahr schneller zurücklegen – was aktuell die Regel im Land ist –, sollen von den Schulen nur noch bei Bedarf angeboten werden.