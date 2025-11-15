Gutes tun im Kreis Esslingen: Start der 59. EZ-Weihnachtsspendenaktion

1 Not in der Nachbarschaft nicht übersehen, sondern Menschen die Hand reichen: das ist Ziel der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Foto: dpa

Die 59. Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung hat gestartet. Sie unterstützt soziale Projekte im Kreis Esslingen und Familien und Einzelpersonen in Not.











Link kopiert

Medikamente, Windeln und andere Babyprodukte, Hygieneartikel oder einfach Lebensmittel: Manchen Menschen im Kreis Esslingen fehlt es am Ende des Monats sogar an kleinen Beträgen, um das Nötigste einkaufen zu können. Das schildert Thomas Kubetschek, Diakon der Katholischen Kirche Esslingen in seinem Antrag an die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Diese startet nun zum 59. Mal. Dazu ist sie auf die Unterstützung von Spenderinnen und Spendern angewiesen.

Im vorangegangenen Winter konnte die Benefizaktion, hinter der der Verein Gemeinsam helfen steht, mehr als 172 500 Euro für den guten Zweck ausschütten. „Alljährlich erfüllt es uns als Verein mit großer Hoffnung, die bemerkenswerte Solidarität zu sehen, die unsere Leserschaft sowie Unternehmen und andere Organisationen ihren Mitmenschen entgegenbringen“, sagt Johannes M. Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen und Chefredakteur der Eßlinger Zeitung.

EZ-Weihnachtsspendenaktion: Die Spenden bleiben im Kreis Esslingen

Finanziert wurde mit den Spenden unter anderem die Renovierung des neuen Tafelladens der Caritas in Esslingen, wo Menschen mit wenig Geld günstig einkaufen können. Ebenso soziale Projekte, die Familien in schwierigen Situationen oder Senioren im Alltag unterstützen. Und ein großer Teil der Spenden hat Familien und Einzelpersonen in Not unbürokratisch geholfen. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. „Die Armut trifft vor allem Familien und Alleinerziehende“, schildert Diakon Kubetschek. „Wir dürfen die Not dieser Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft nicht übersehen.“ Deswegen hat die katholische Kirche eine Armenkasse. Aber auch weitere soziale Organisationen und Behörden geben Spendenmittel an Menschen im Kreis Esslingen weiter, die unverschuldet in Not geraten sind. „Die Spenden bleiben im Kreis Esslingen und kommen da an, wo sie wirklich gebraucht werden“, versichert EZ-Chefredakteur Fischer.

Weitere Spenden sollen an soziale Projekte fließen, die Familien in schwierigen Situationen Unterstützung bieten. Darunter das von einem Arbeitskreis Ehrenamtlicher in Denkendorf getragene Programm „Familien in Not“. Er sorgt dafür, dass finanziell benachteiligte Kinder beispielsweise am Sommerferienprogramm, Freibadbesuchen oder Vereinsaktivitäten teilnehmen können.

Jugendfarm Esslingen bittet um Spenden für Dachrenovierung

Die Jugendfarm Esslingen, die jährlich etwa 8000 Kindern und Jugendlichen allerlei Abenteuer im Freien und mit Tieren bietet, möchte das Dach ihres Farmhauses und der angebauten Scheune renovieren und benötigt dazu finanzielle Unterstützung.

Für Inklusion im Sport setzt sich der TV Nellingen ein – der Verein hat für sein Engagement bereits Preise erhalten. Die Sportlerinnen und Sportler möchten ein inklusives Umfeld schaffen, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung besser zusammen leben können – und bitten für entsprechendes Trainingsmaterial um Geld.

Gemeinsam statt einsam: Weihnachtsfreude für Bedürftige in Wendlingen

Darüber hinaus will die EZ-Kampagne Projekte unterstützen, die Menschen ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen. Für rund 90 wohnungslose oder von Armut betroffene Menschen organisiert der Verein Heimstatt eine Weihnachtsfeier. Geplant sind ein Festessen mit Quiz und Geschenktaschen. Und gemeinsam statt einsam sollen Menschen den Heiligabend in Wendlingen verbringen können, die sonst niemanden hätten, mit dem sie das Fest feiern könnten. Das Team von „WeRT – Wendlingen mit Rat und Tat“ organisiert den Abend im Treffpunkt Stadtmitte.

Die Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung stützt sich maßgeblich auf die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen sowie Behörden. Herbert Dachs, der Geschäftsführer des Verlages der Eßlinger Zeitung, betont die enorme Bedeutung dieser Partner: „Ihre Dienste sind für unsere Mitmenschen von unermesslichem Wert und spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.“ Dachs äußerte die Hoffnung, dass die Leserschaft auch in dieser Weihnachtszeit wieder ihren Nachbarn, die in Not geraten sind, eine helfende Hand reichen wird. Er hob auch hervor, wie erfreulich es sei, dass sich erneut Vereine, Firmen und Veranstalter bereit erklären, durch Benefizaktionen zur Spendensammlung für die EZ-Kampagne beizutragen.