Eine Gewinnbeteiligung von 7300 Euro – diese Zahl kommt Zehntausenden Beschäftigten in der Region bekannt vor. Die Sonderzahlung für die 25 000 Beschäftigten, die der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck jetzt bekanntgab, entspricht genau der Summe, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mercedes erhalten haben. Schließlich arbeiteten die Beschäftigten der beiden heute eigenständigen Unternehmen vor zwei Jahren noch in dem gemeinsamen Unternehmen Daimler AG. Wäre die Ausgliederung der Nutzfahrzeugsparte für die Beschäftigten damit verbunden gewesen, dass sie schon im ersten vollen Geschäftsjahr wirtschaftlich schlechter gestellt sind als ihre ehemaligen Kollegen, hätte das eine überaus ungute Signalwirkung gehabt. So gesehen hat man sich offenbar nicht nur an den Kennzahlen orientiert, sondern auch die Psychologie im Auge gehabt.