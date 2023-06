1 Das beste Eis in Stuttgart gibt es bei Amatista im Stadtteil Degerloch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Olga Sergeeva

Mit Schoko-, Vanille- und Erdbeereis überzeugt das Eiscafé Amatista in Stuttgart-Degerloch. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg sechs Eisdielen, die zu den beliebtesten im Land gehören.















Richtig gutes Eis gibt es laut dem „Falstaff“- Magazin im Amatista in Stuttgart-Degerloch. Bei einem Voting des Gastro-Magazins haben Leserinnen und Leser das Eiscafé, welches schon in dritter Generation geführt wird, zu einem der beliebtesten in ganz Baden-Württemberg gekürt. Überzeugt haben die hohe Qualität der Zutaten sowie die besonderen Spezialsorten, wie etwa das Erdbeereis mit Pfeffer oder das Zitroneneis mit Blumenblüten.

Bei den beiden Inhabern, Diego Amatista und seiner Mutter, sorgte die Veröffentlichung des Rankings für viel Freude. „Wir sind überglücklich, dass die Leute für uns gestimmt haben“, sagt Diego Amatista über das Ergebnis. Er eröffnete 2005 gemeinsam mit seiner Mutter die Filiale in Degerloch. Das Eiscafé Amatista gibt es allerdings schon seit 1974. Damals eröffnete Diegos Großvater in Bietigheim-Bissingen die erste Eisdiele der Familie. Eine Besonderheit: Das Amatista hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet - so muss auch im Winter nicht auf Eis verzichtet werden.

Eis von Qualität für wenig Geld

Als kleines Dankeschön zur Platzierung im Ranking der beliebtesten Eisdielen in Baden-Württemberg soll es im August eine Aktion geben, bei welcher es die Kugel Eis schon für einen Preis von um die ein Euro und die beliebte Spaghetti-Eiskreation für um die fünf Euro geben soll.

Das sind die beliebtesten Eisdielen in Baden-Württemberg

Neben dem Eiscafé Amatista wurden fünf weitere Eisdielen zu den besten gewählt, darunter ist auch das Heidelberger Eiscafé That’s Gelato, welches auch vegane Sorten anbietet:

Platz 1: Primafila Eismanufaktur, Heilbronn

Platz 2: Café da Luna, Weil der Stadt

Platz 3: Buon Gelato, Appenweier

Platz 4: That’s Gelato, Heidelberg

Platz 5: Crema Caffe & Gelato, Lahr/Schwarzwald

Jährlich können Leserinnen und Leser über das auf Wein, Kulinarik und Reisen spezialisierte Magazin „Falstaff“ deutschlandweit für ihre liebste Eisdiele abstimmen, um die handwerkliche Meisterleistung zu würdigen. Zu finden ist die bundesweite Abstimmung auf der Website des Falstaff-Magazins.