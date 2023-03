1 Horte sind Orte zum Spielen – und zum Lernen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Am Samstag, 11. März, werden an der Freien Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt-Bonlanden bis zu 120 Festgäste erwartet. An diesem Tag wird die Schule ihren rundum-erneuerten Hort, der seit Schuljahresbeginn genutzt werden kann, nun auch offiziell in Betrieb nehmen. „Wir hatten bisher in unserem Hort Platz für 45 Kinder, das wird auch weiterhin so sein“, sagt der Geschäftsführer Alexander Fuchs. In dem Turmbau, der in den 1950er Jahren erbaut wurde, wurden auch schon vorher Schülerinnen und Schüler bis 17 Uhr nachmittags betreut. Die Qualität der Betreuung habe sich aber durch den Umbau des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes, der 14 Monate gedauert hat, deutlich verbessert. Nun gebe es dort auch die modere Technik, die es für eine gute Pädagogik brauche.

Ein Beispiel dafür ist laut Fuchs die Lehrküche, in der die Pädagogen nun gemeinsam mit den Kindern auch mal einen Kuchen backen könnten. Separate Ruheräume sind entstanden. Die Kinder können neue Toiletten nutzen. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, in dem auch in den Ferien eine Betreuung für Kinder aus Filderstadt und Aichtal angeboten wird, hat eine Fluchttreppe bekommen, um neuen Brandschutzvorgaben gerecht zu werden. Gebälk musste ausgetauscht werden, mit Asbest belastetes Material ersetzt und entsorgt werden.

So viel hat der Umbau gekostet

Der Umbau des Hortes hat rund 800 000 Euro gekostet. Ein Großteil der Kosten wurde vom Bund und vom Land getragen. Die Stadt Filderstadt hat sich mit 170 000 Euro beteiligt. Rund 20 Prozent wurden durch den Schulhaushalt finanziert. Die Freie Waldorfschule Gutenhalde vereinbart mit den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler ein Schulgeld. Dieser Betrag wurde und wird wegen des Umbaus nicht erhöht, wie Fuchs unserer Zeitung sagt. Im Anschluss an die Feierlichkeiten, besteht die Möglichkeit, den neuen Hort zu besichtigten, Führungen werden angeboten.