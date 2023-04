1 Ein Rettungshelikopter brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer schwerst verletzt. Offenbar hatte er versucht, auf der Gutenberger Steige ein Wohnmobil zu überholen. Dabei kollidierte er mit dem Gegenverkehr.















Link kopiert

Auf der Gutenberger Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, stieß ein 60-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammen, als er offenbar ein Wohnmobil überholen wollte. Demnach fuhr der Biker gegen 14 Uhr in Richtung Schopfloch, als er das vor sich fahrende Wohnmobil überholen wollte und ausscherte. Daraufhin kollidierte er mit dem Auto eines 36-Jährigen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, obwohl dieser noch versucht hatte auszuweichen. Der Motorradfahrer wurde mit schwersten Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut und versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 38 000 Euro. Die Gutenberger Steige musste bis etwa 17.30 Uhr gesperrt bleiben, so lange dauerte die Rettung und die Reinigung der Fahrbahn. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise, insbesondere wird der Fahrer des Wohnmobils gesucht, sowie die Insassen eines Mercedes, der ebenfalls in Richtung Schopfloch unterwegs war. Diese können sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 04 20 an die Polizei wenden.