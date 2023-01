6 Zurück in der GZSZ-Familie: Susan Sideropoulos (zweite von links), mit ihren Kollegen Chryssanthi Kavazi, Daniel Fehlow und Felix von Jascheroff. Foto: RTL / Rolf Baumgartner/GZSZ Folge 7686

Die Fans von „GZSZ“ haben lange darauf gewartet: Susan Sideropoulos spielt wieder in der Serie mit. Allerdings nicht in ihrer früheren Rolle als Verena Koch, sondern als Sarah Elsässer. Mit dabei ist auch Daniel Fehlow.















Der dramatische Serientod von Verena Koch (gespielt von Susan Sideropoulos) gehörte für die Fans der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ definitiv zu den schlechtesten Zeiten. Schließlich gehörte Verena zu den Lieblingen der Serie und war zudem nach langem hin und her endlich glücklich liiert mit Leon Moreno (gespielt von Daniel Fehlow). Im August 2011 starb Susan Sideropoulos als Verena Koch bei einem Unfall – nun kehrt die Schauspielerin zurück. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Mit im Schlepptau ist Daniel Fehlow, der nach eineinhalbjähriger Pause ebenfalls sein Comeback als Leon Moreno feiert.

Sideropoulos kehrt als Sarah zurück nach Berlin

Möglich wurde die Reunion der „GZSZ“-Stars durch „Leon - Glaub nicht alles, was du siehst“, eine Auskopplung aus der Hauptserie (Spin-off). Dort lernte Leon bei der Ausstrahlung im Januar 2022 an der Ostsee auf Rügen Sarah Elsässer (Susan Sideropoulos) kennen, die seiner bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten Frau Verena verblüffend ähnlich sieht. In der Spin-off-Fortsetzung „Leon - Kämpf um deine Liebe“ (11. Januar, 20.15 Uhr, RTL, ab 4.1. bei RTL+) plant das Paar die gemeinsame Hochzeit, als es zu einer „dramatischen Wendung“ kommt, wie Sideropoulos bei RTL geheimnisvoll ankündigt. Fest steht nur: Danach geht es für die beiden nach Berlin - zu „GZSZ“.

Er habe sich für die Entscheidung Zeit genommen, sagt Fehlow im dpa-Interview. „Ich habe auch Susan gefragt: „Wie siehst denn du das, wenn wir zu „GZSZ“ zurückkehren würden?““ Als das Produktionsteam sagte, wie es sich die Geschichte vorstellt – und dass sie erst einmal nur für einige Monate ausgelegt ist, stand der Entschluss fest. „Da habe ich am Ende gesagt: Komm, Susan, wir machen das, wir rocken das!“

Sideropoulos konnte sich ein Comeback immer vorstellen

„Ich habe immer gesagt: Wenn die Geschichte und die Idee passen, bin ich dabei“, hatte Sideropoulos 2022 im dpa-Interview vor Ausstrahlung des ersten Spin-offs zur Rückkehr in den „GZSZ“-Kosmos gesagt. Schon damals machte sie den Fans Hoffnung auf ein längeres Wiedersehen: „Ich sage grundsätzlich niemals nie – auch nicht zu einem „GZSZ“-Comeback.“

Jetzt ist es so weit. „Als ich im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint“, sagte Sideropoulos RTL. Die erste Folge mit den beiden Rückkehrern wird am 18. Januar um 19.40 Uhr ausgestrahlt.