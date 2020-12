1 Langfristig soll die gymnasiale Oberstufe unterm Dach des Schulhauses am Schillerpark Platz finden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Gemeinschaftsschule in der Esslinger Innenstadt kann ab dem nächsten Schuljahr auch das Abitur anbieten. Laut dem Esslinger Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle hat die Kultusministerin die gymnasiale Oberstufe für die Schule genehmigt.

Esslingen - Bescherung kurz vor Weihnachten: Ab dem kommenden Schuljahr kann die Gemeinschaftsschule Innenstadt ihren Schülern nicht nur den Haupt- und Realschulabschluss im eigenen Haus anbieten. Sondern auch das Abitur. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe genehmigt. Das hat der Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle unserer Zeitung vorab mitgeteilt. Damit reiht sich die Gemeinschaftsschule in der Innenstadt in eine noch landesweit überschaubare Riege von bislang vier Gemeinschaftsschulen in Konstanz, Tübingen, Wutöschingen und Friedrichshafen ein, die bereits eine Oberstufe haben.