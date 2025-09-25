Gute Arbeit und faire Löhne: Menschen mit Behinderung fordern Anerkennung – „Wollen nicht abgestellt sein“

Menschen mit Behinderung leisten in den Werkstätten Esslingen-Kirchheim täglich Arbeit. Doch dafür bekommen sie kaum Geld. Hinzu kommen neue Ängste durch aktuelle Entwicklungen.
Heike Traub ist zufrieden mit ihrer Arbeit. Die Tage im Lebensmittelladen in Plochingen seien abwechslungsreich, sagt sie. Hinzu kommt, dass Traub als erste Vorsitzende des Werkstattsrates die Ängste und Wünsche ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Werkstätten Esslingen-Kirchheim (WEK) erfragt. Und die sind nicht alle so zufrieden wie Traub mit ihrer Arbeit.