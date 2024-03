Gutbürgerlich zum Dönerpreis: Run auf Rostbraten in Waiblingen

1 Die Bedienungen im Wirtshaus in Waiblingen haben alle Hände voll zu tun, um die Besucher zu verköstigen. Foto: Eva Herschmann

Seitdem es im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen Rostbraten und Co. zum Einheitspreis von 6,90 Euro gibt, brummt der Laden. Warum die Aktion trotz des großen Aufwands vielleicht Schule an anderer Stelle machen könnte.











Link kopiert

Matthias Hönes steht am Eingang des Restaurants. Der Mann ist im Dauerstress. Ständig klingeln die drei Telefone, 400 Anrufe in der Stunde seien keine Seltenheit, sagt der Gastronom, und das Reservierungsbuch ist voll. „Samstagnachmittags ist hier normalerweise tote Hose“, sagt Hönes. Doch seitdem es im Wirtshaus am Alten Postplatz in Waiblingen Rostbraten und Co. zum Einheitspreis von 6,90 Euro gibt, brummt der Laden nicht nur samstagnachmittags. Der Wirt und die Gäste sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Aktion.