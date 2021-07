1 Die Druckmaschine vor dem EZ-Verlagsgebäude ist Geschichte. Gunter H. Fahrion zählt indes längst nicht zum alten Eisen. Foto: /Herbert Rudel

Planer und Organisator, Macher und Funktionär: Gunter H. Fahrion hat sich über 60 Jahre hinweg mehr als reichlich Meriten erworben. Seiner journalistischen Leidenschaft ist er aber ebenso treu geblieben.

Esslingen - Vom „Sportler mit Leib und Seele“ ist oft und gerne die Rede. Auf den gebürtigen Schwarzwälder Gunter H. Fahrion, der lange in Esslingen und Köngen gelebt hat, trifft diese Beschreibung definitiv zu – ergänzt um die Worte „mit Sinn, Verstand, journalistischem Geschick und Organisationstalent“. Vor ziemlich genau 60 Jahren hat sich der damals 16-jährige Leichtathlet gedacht, dass über seine Wettkämpfe doch in irgendeiner Form in der Lokalpresse berichtet werden sollte. Er fasste sich ein Herz, nahm den Stift zur Hand und schrieb in Druckbuchstaben feinsäuberlich seinen ersten Text, der in der Eßlinger Zeitung auch prompt veröffentlicht wurde.