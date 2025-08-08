Guns N’ Roses-Frontmann feiert: Axl Rose im Stuttgarter Nachtleben gesichtet

1 Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose ließ es sich im Stuttgarter Nachtleben gutgehen – unter anderem mit einem Rostbraten. Foto: Privat

Das Stuttgarter Nachtleben hatte in der Nacht auf Freitag eine echte Attraktion zu bieten. WhatsApp-Nachrichten verbreiteten wie ein Lauffeuer, nachdem ein Maybach, ein Auto, das man auch im wohlhabenden Stuttgart nicht alle Tage sieht, die Altstadt um das Leonhardsviertel angefahren hatte. „Axl Rose ist hier, ihr müsst kommen!“ So und so ähnlich klangen die Nachrichten, die mit Smartphones rumgeschickt wurden.

Und tatsächlich stattete der 63-Jährige Sänger der Hard-Rock-Band Guns N’ Roses dem Kessel in den späteren Abendstunden einen Besuch ab, ganz zum Vergnügen auf den ersten Blick – zumindest lassen seine dokumentierten Stationen auf nichts anderes schließen. Schnell hatte sich eine Menschentraube um den Star gebildet, der mit Management und Bodyguards unterwegs war, sich aber Fans gegenüber nahbar zeigte, wie einige berichteten.

Axl Rose – vorne im Shirt mit der „Black“-Aufschrift – flankiert von seiner Entourage im Leonhardsviertel Foto: privat

Aber wie sieht so eine Partynacht eines Superstars in Stuttgart aus? Zunächst wurde Axl Rose in der legendären Uhu-Bar gesichtet. Der Besuch ist auch mit Videos festgehalten worden, in einem sagt ein Beobachter: „Axl Rose ist in der Uhu-Bar! Zwei Meter entfernt von mir!“ Rose plaudert in dem Clip gerade entspannt mit dem Barpersonal.

Axl Rose in der Weinstube Fröhlich Foto: Weinstube Fröhlich

Rostbraten verspeist und für sehr gut befunden

Ungefähr eine Viertelstunde später wechselte er die Location, hatte offenbar Hunger. Das Restaurant seiner Wahl: Die Weinstube Fröhlich. Aus erster Hand war von den Betreibern nichts zu erfahren: Rose hatte sein Kommen angekündigt, wobei Stillschweigen vereinbart wurde.

Dabei war es dem Star offensichtlich gar nicht nach Privatsphäre. Wie unsere Zeitung erfuhr, stand das Angebot im Raum, das Lokal für eine geschlossene Gesellschaft zu schließen – was Rose aber abgelehnt habe. So kam es, dass viele Restaurantbesucher den Sänger dabei beobachten konnten, wie er einen Rostbraten verzehrte. „Der Rostbraten habe ihm sehr gut geschmeckt“, hieß es weiter.

Rose war im Luxusauto Videogekommen, der Auftritt imponierte. Foto: privat

Danach stand Rose noch ein Weilchen in der Leonhardsstraße für Fan-Fotos zur Verfügung – zwischenzeitlich hatte sich rumgesprochen, wo der Star ist und viele waren gekommen, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Auf ihn und das T-Shirt, das man so an einer Hardrock-Legende eher nicht erwartet: Ein Shirt der K-Pop-Sängerin Lisa und ihrer Band Blackpink. Dann entschwand er in einen Nachtclub.

Mitarbeitende der Lokalitäten, die er besucht hatte, beschrieben Rose als einen „sehr sympathischen Typen“. Aber warum ist der US-Amerikaner überhaupt in Stuttgart? Darüber lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Allerdings traten Guns N’ Roses kürzlich in Wacken auf – dass er in der Region ist, ergibt also Sinn. Gerüchteweise hat es Axl Rose in Stuttgart gefallen und er soll wohl noch ein bisschen bleiben. Vielleicht sollten Nachtschwärmer am Wochenende die Augen offen halten, wer da an der Bar neben ihnen Platz nimmt.