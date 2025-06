„Guide Michelin“: Baden-Württemberg ist bei den Sternen immer noch spitze

1 „Mentor Chef“ Claus-Peter Lumpp sorgt seit 18 Jahren dafür, dass das Restaurant im Hotel Bareiss seit 18 Jahre drei Sterne hat. Foto: Hotel Bareiss

In Baden-Württemberg gibt es bundesweit die meisten Sterne-Restaurants. Drei neue Lokale hat der Guide Michelin in diesem Jahr in die Liste aufgenommen.











Baden-Württemberg bleibt zwar spitze, aber einen Titel hat es verloren: Im Südwesten zeichnete der „Guide Michelin“ wie schon im Vorjahr 73 Restaurants mit Sternen aus, doch Baiersbronn im Schwarzwald ist nicht mehr der einzige Ort Deutschlands, in dem gleich zwei Drei-Sterne-Lokale zu finden sind. Über drei Aufsteiger können sich die Gourmets im Land immerhin freuen, allerdings sind drei andere in der neuen Ausgabe des Gastroführers aus der Liste gestrichen worden. In Stuttgart, der Gourmethauptstadt des Landes, bleibt mit acht ausgezeichneten Küchen alles beim alten. Stefan Gschwendtner hat seine zwei Sterne zum vierten Mal in Folge behauptet: „Wir sind dankbar für die Auszeichnung, die wir nie als selbstverständlich ansehen“, postete die „Speisemeisterei“ auf Instagram.