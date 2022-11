Studie „Jugend in Deutschland“ Was hilft der Generation Depression?

Gestresst, antriebslos, depressiv, von Selbstzweifeln zerfressen – so beschreibt sich ein ziemlich großer Teil der befragten jungen Leute in der Studie „Jugend in Deutschland“. Was Politik, aber auch Eltern und Großeltern jetzt für sie tun können, erklärt unserer Autorin.