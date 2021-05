1 Im bayerischen Heimenkirch tauchte im April diese Skulptur in einem Kreisverkehr auf. Das war schon ein bisschen gefährlich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Was im Allgäu begann, setzt sich in Oberschwaben fort: Unbekannte stellen Phallusnachbildungen aus Holz auf – und lassen sie bald wieder verschwinden. Bürgermeister und Polizeidienststellen sind ratlos.

Kempten/Ravensburg/Meckenbeuren - In Bergatreute, einer Gemeinde im Kreis Ravensburg, scheint der Fall einigermaßen klar. In der Nacht zum 1. Mai tauchte ein mannshoher Holzpenis auf einer Wiese auf, daran ein rotes Schild in Herzform: „Künstler Bergatreute“ stand in Handschrift drauf. Nicht lange schien Tageslicht auf die sichtlich mit grobem Werkzeug gehauene Skulptur, dann verschwand sie schon wieder. Ein Anwohner beobachtete einen verdächtigen Kleinbus, der von Spaßvögeln als Transportvehikel benutzt wurde.

In anderen Fällen liegt der Bezug zu Mainächten oder anderem Brauchtum völlig im Dunkeln. In Taldorf, einem Ortsteil von Ravensburg, war schon Mitte April ein Holzpenis an einem Feldweg aufgerichtet worden. Das Gebilde wurde unbemerkt wieder abgeräumt – aber dann, wenige Tage später, wieder hergebracht. Von einem „Mysterium“ raunte die Ortsvorsteherin.

Die Polizei hat keine Ermittlungsansätze

Die Polizei ist ratlos, auch tatenlos. Bisher habe keinerlei Straftat festgestellt werden können, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg. Anzeigen zum Beispiel wegen Hausfriedensbruchs, Verkehrsgefährdung oder Erregung öffentlichen Ärgernisses seien nie eingegangen. Und: „Wir wissen definitiv nicht, wer das gewesen sein könnte.“

Womöglich handelt es sich um das Treiben kunstsinniger Trittbrettfahrer. Denn im bayerischen Allgäu wird schon länger so im Großformat geschnitzt – den Oberflächenspuren nach zu urteilen gerne mit Hilfe von Kettensägen oder Äxten. Los ging alles mit dem Verschwinden eines riesigen Holzpenis auf dem Berg Grünten im vergangenen Jahr. Einer Mär in den Talgemeinden zufolge bekam ein junger Mann das Teil vor fünf Jahren zum 18. Geburtstag in den Garten gestellt, was ihm peinlich gewesen sein soll. Mit Freunden soll er den Phallus dann von der Gemeinde Rettenberg aus auf den Berggipfel geschafft haben. Belegt ist das nicht.

Zwei Meter Höhe dürfen es schon sein

Aber dass dieses Gaudistück im vergangenen November erst umgeworfen wurde und plötzlich ganz verschwand, ist sicher. Und dass es im Dezember neu erschaffen wieder auftauchte, noch größer nun und abgestützt mit Holzpfählen, das auch. Die Kunde vom Verschwinden des Grünten-„Wahrzeichens“ auf 1738 Meter Höhe drang bis nach Amerika. „Sogar die New York Times hat mal bei uns angefragt“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben in Kempten. Überhaupt sei vor allem die Pressestelle mit den Rätseln um die „Dinger“ beschäftigt. Eine Diebstahlanzeige sei nie aufgelaufen, der oder die Künstler: unbekannt.

Der Grünten-Fall zog rasch Kreise. In Heimenkirch tauchte bald auch ein Holzpenis auf, in der Gemeinde Opfenbach desgleichen, dann in Ebratshofen im Landkreis Lindau. „Bisher ist in Bayern noch nie ein Geschädigter ermittelt worden“, sagt der Kemptener Polizeisprecher. Seine Vermutung: Der ganze Trubel begann mit der zweiten Welle des zurückliegenden Coronajahrs und könnte Ausdruck einer um sich greifenden Langeweile sein.

Zeichen angestauter Triebhaftigkeit?

Vielleicht auch angestauter Triebhaftigkeit oder zwangsgebremster Lebensfreude? Darüber ist auch die Polizei Ravensburg schon ins Grübeln gekommen. „Corona hat etwas zutage gebracht, was früher nie der Fall war“, sagt sibyllinisch die dortige Sprecherin. Der vorläufig letzte Einsatz im Württembergischen führte Anfang Mai nach Sibratshaus bei Meckenbeuren im Bodenseekreis. Diesmal hatte eine Streifenwagenbesatzung einen Holzphallus gesichtet und die Straßenmeisterei zu dessen Entfernung gerufen. Jetzt ist auch in diesem Ort wieder Ruhe. Vorläufig jedenfalls.