Geflüchtete in Esslingen Ukrainern wird Ankommen schwer gemacht

Die Zustände in der vorläufigen Unterbringung für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Esslinger Zeppelinstraße sind fragwürdig, klagen Betroffene sowie ehrenamtliche Helfer. Es fehlt sogar an Toilettenpapier.