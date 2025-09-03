Günstiger Pflanzenschutz: Warum die Weinbauern um Backpulver kämpfen

1 Spritzmittel im Weinbau Foto: Patricia Sigerist

Es war ein wirksamer und billiger Pflanzenschutz. Wegen einer EU-Vorgabe müssen die Winzer nun ein deutlich teureres Mittel kaufen. Politiker und Branche rügen Brüssel.











Als baden-württembergischer Umweltminister hat Franz Untersteller (67) schon vor vier Jahren aufgehört. Doch der Grüne ist immer noch als selbstständiger Unternehmensberater im Energiesektor unterwegs – und verfasst nebenher regelmäßig Newsletter zu Weinthemen. Kürzlich griff er darin eine neue EU-Vorgabe auf, die die deutschen Winzer derzeit mächtig umtreibt. Damit liefere Brüssel mal wieder „den Eurokritikern Argumente gegen ein gemeinsames Europa quasi frei Haus“, bedauerte Untersteller.