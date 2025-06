1 An der deutschen Grenze ist nicht überall Schluss für das Deutschlandticket. Foto: dpa, Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Deutschlandticket eröffnet neue Reisemöglichkeiten: Junge Fahrgäste können im Sommer bis nach Paris reisen. Welche grenzüberschreitenden Strecken sind sonst noch möglich?











Link kopiert

Wer ein Deutschlandticket bucht, hat freie Fahrt in den Zügen des Regionalverkehrs in Deutschland, in Bussen und Bahnen des Stadtverkehrs und auf dem Land. Allerdings muss nicht zwingend an der Bundesgrenze Schluss sein mit der Fahrt in Bus und Bahn.