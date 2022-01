1 Gemeinsame Proben machen die Musiker von Grup Huub immer wieder möglich, obwohl sie weit auseinander leben. Foto: Horst Rudel

Ihre neue CD „Tanzlokal“ haben die Musiker von Grup Huub aus Bissingen in Zeiten der Pandemie produziert. Sie spielen Reggae, Ska und Polka mit deutschen Texten.















Bissingen - Schon der Name der Band sorgt oft für verwunderte Gesichter. Da lächelt Linus Baum, der Bassist und Sänger von Grup Huub, vielsagend. „Huub heißt im schwäbischen Dialekt Trompete.“ Und dieses Instrument, das sein Bruder Paul in der Band spielt, prägt die Polka-, Reggae- und Ska-Klänge der Musiker aus Bissingen an der Teck. Mit ihren deutschen Texten haben sich die Musiker, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, über die Region hinaus einen Namen gemacht. Die Corona-Zwangspause haben sie genutzt, um ihre neue CD „Tanzlokal“ zu produzieren.