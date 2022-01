6 Was unfertig aussieht, sind die Reste der ursprünglichen Wandgestaltung. Sie sollen sichtbar bleiben. Foto: Roberto Bulgrin

Noch sind die Standorte des Stadtjugendrings Esslingen in der Stadt verteilt. Doch bald wird das neue Domizil in der Pliensauvorstadt fertig sein. Der SJR residiert dann in einer denkmalgeschützten Villa, die schon jetzt die Blicke auf sich zieht.















Esslingen - Über viele Jahre ist die Villa an der Stuttgarter Straße 2 fast niemandem aufgefallen, sie war hinter Bäumen und Hecken verborgen. Doch jetzt ist der Blick wieder frei und das schmucke Haus mit den auffallend roten Läden ist zu einem echten Hingucker geworden. „Die Jugendlichen sind sehr stolz, dass sie so etwas Tolles bekommen. Für uns ist es ein großer Schritt“, berichtet SJR-Geschäftsführer Markus Benz. Ende Februar soll das Gebäude so weit fertig sein, dass es an den Stadtjugendring übergeben wird, kündigt Jens Klingohr, Geschäftsführer der Gesellschaft für innovatives Bauen und Wohnen (ibw), bei einer Begehung vor Ort an. „Die Jugendlichen sehen dieses Haus als Wertschätzung“, ist er sich sicher. Derzeit wird noch an den Außenanlagen gearbeitet, für die der Stadtjugendring verantwortlich ist. Ab März soll dann der Umzug starten. Durch einen Grundstückstausch ist auf dem Areal zudem ein Baufenster entstanden, auf dem die Esslinger Wohnungsbau (EWB) ein Mietshaus errichtet hat. „Die sieben Wohnungen sind so gut wie fertig“, sagte Harald Scherer, Prokurist der EWB.