Grundstücksverkauf in Echterdingen: Weniger Vorgaben für den Investor?

Die Stadt möchte neue Wege gehen, damit freie Grundstücke bebaut werden. Während bislang mit einem umfangreichen Kriterienkatalog auf potenzielle Investoren zugegangen wurde, soll nun zunächst abgefragt werden, was sich die Bauherren vorstellen könnten. Im aktuellen Fall geht es um 1865 Quadratmeter an der Friedrich-List-Straße, die eigentlich schon vor Jahren bebaut werden sollten. Im Gemeinderat stieß diese neue Vorgehensweise vor allem bei der Fraktion Demokratie in Bewegung/L.E. Bürger auf Ablehnung. Die anderen Fraktionen stellten sich während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mehrheitlich hinter die Idee.

Wie schwierig die momentane Situation in der Baubranche ist, zeigt die Geschichte des Grundstücks: Die Fläche wurde bereits im Jahr 2013 an einen Bauträger zur Errichtung eines Bürogebäudes verkauft. Nachdem jedoch das Grundstück nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist bebaut wurde, hat die Stadt im Jahr 2018 das Wiederkaufsrecht ausgeübt. Zwischenzeitliche Überlegungen, den Standort für die Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen, wurden nicht weiterverfolgt, sodass jetzt über die erneute Ausschreibung zum Verkauf beraten und beschlossen wurde.

Nun werden vor allem Wohnungen, weniger Büros benötigt. „Wir wollen schauen, dass das Grundstück zügig verkauft werden kann“, sagte die Leiterin des Amts für Immobilien, Anja Schubert, kürzlich im Technischen Ausschuss. Mindestens 1,7 Millionen Euro möchte das Rathaus haben. Ein reiner Grundstücksverkauf an den Meistbietenden solle es aber nicht werden. Die Vergabe solle neben dem Kaufpreis vor allem von den Ideen abhängen, die die Bewerber einreichen. Dass es die Verwaltung nun besonders eilig mit dem Grundstücksverkauf hat, dürfte auch mit der angespannten Haushaltslage zusammenhängen. Das Regierungspräsidium hat angemahnt, dass die Stadt ihre Grundstücke zur Haushaltskonsolidierung veräußern solle.

Die Fraktion Demokratie in Bewegung/L.E. Bürger tat sich schwer mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Es gebe ein Handlungsprogramm Wohnen, das der Gemeinderat verabschiedet habe, betonte die Stadträtin Sigrid Ott. Nun solle erneut davon abgewichen werden, befürchtete sie. Werde regelmäßig so verfahren, müsse man sich fragen, was dann Gemeinderatsbeschlüsse noch wert seien, so Ott.

Handlungsprogramm soll überarbeitet werden

Im Handlungsprogramm Wohnen hat die Stadt verschiedene Ziele definiert, darunter die Vorgabe, dass bis zum Jahr 2030 vier Prozent des Wohnraums in der Stadt preisgedämpft sein sollen. Allerdings soll das Programm überarbeitet werden, weil die Ziele angesichts der Lage auf dem Neubaumarkt kaum noch zu erreichen sind. Gerne würde die Fraktion Demokratie in Bewegung/L.E. Bürger aber mit dem Verkauf des Grundstücks warten, bis das neue Handlungsprogramm Wohnen verabschiedet ist. „Dieser Verkauf kann noch warten“, sagte Siegrid Ott. Ähnlich sah es Otts Fraktionskollegin Sabine Onayli. Es müsse doch vorher klar sein, was man auf dem Grundstück wolle. Nun werde der zweite Schritt vor dem ersten Schritt gemacht. Onayli befürchtet, dass mit diesem neuen Weg das Grundstück einfach an den Meistbietenden verkauft werde.

Stadt: Verkauf ist an viele Kriterien geknüpft

Die Stadtverwaltung widersprach. Oberbürgermeister Otto Ruppaner sagte im Gemeinderat, der Verkauf sei an viele Kriterien geknüpft. Wichtig sei aber auch, dass das Grundstück endlich überhaupt einmal bebaut werde. Eine Befürchtung ist, dass Stadt und Gemeinderat Kriterien für die Bebauung des Grundstücks am Markt vorbei aufstellen. Die Folge wäre, dass erneut nicht gebaut werden würde und das Grundstück weiter eine Brachfläche bleibt.

Der aktuelle Bebauungsplan lässt Wohnungen ab dem ersten Obergeschoss zu. Im Erdgeschoss müssen gewerbliche Flächen gebaut werden. Insgesamt könnte das Gebäude 4,5 Stockwerke hoch werden. Für die Autos soll es eine Tiefgarage geben.

Wohnraum in Leinfelden-Echterdingen

Wohnraumknappheit

Für Leinfelden-Echterdingen werden mittel- und langfristig steigende Einwohnerzahlen erwartet. Das Angebot an Bauland und Wohnraum ist aber bekanntlich knapp. Die Folge sind hohe Preise. Normalverdiener, aber insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen und Bezieher von Sozialleistungen, haben daher Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Inzwischen droht der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sogar ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort zu werden, fürchtet die Stadt.

Handlungsprogramm

Rathaus und Gemeinderat haben das Problem erkannt und bereits im Jahr 2019 Wohnungsbauziele definiert. Bis zum Jahr 2030 sollten demnach 2000 weitere Wohnungen gebaut werden. Zur Hälfte sollen die neuen Wohnungen im Innen- und zur Hälfte im Außenbereich entstehen. Vier Prozent des Wohnraums soll im Jahr 2030 preisgedämpft sein.