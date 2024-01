Grundstücksverkäufe verringern Minus: Wendlingen legt eine „Atempause“ ein

1 Laut Bürgermeister Steffen Weigel wird das Neubaugebiet Steinriegel auf lange Sicht das letzte neue Baugebiet der Stadt Wendlingen bleiben. Foto: Kerstin Dannath

Wie im Vorjahr wartet der Etat der Stadt Wendlingen 2024 mit einem Minus auf – Grundstücksverkäufen fangen jedoch das Minus auf.











Während die Stadt Wendlingen in den vergangenen Jahren kräftig investiert hat, drückt sie 2024 auf die Bremse. Einerseits sind die meisten der großen Bauvorhaben wie etwa das Holzparkhaus oder die Hochwasserschutzmaßnahmen am Neckar abgeschlossen oder liegen in den letzten Zügen und neue größere Projekte sind zumindest im kommenden Jahr nicht in Sicht, andererseits sieht es aber finanziell nicht mehr ganz so rosig aus. „Die Atempause ist zwingend notwendig, weil das Jahr 2024 aus finanzieller Sicht ein sehr schwieriges sein wird“, erklärte Bürgermeister Steffen Weigel in seiner Haushaltsrede.