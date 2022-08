Mecklenburg-Vorpommern Schwesig bleibt SPD-Chefin im Nordosten - Leichter Dämpfer

Manuela Schwesig bleibt an der Spitze der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Das fulminante Landtagswahlergebnis aus dem Vorjahr rechneten die Genossen ihr hoch an.