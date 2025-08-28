Grundsteuerreform: Grundsteuer in Baden-Württemberg seit der Reform leicht gesunken
1
Im Einzelfall kann die Grundsteuer höher sein als vor der Reform. Insgesamt scheint sie im Land aber sogar leicht zu sinken. Foto: dpa

Im Einzelfall müssen viele Bürger seit 2025 deutlich mehr Grundsteuer bezahlen. Aber insgesamt kommt im Land nach der Reform weniger Geld in die Kasse – die ersten Zahlen.

In Baden-Württemberg gibt es die ersten belastbaren Anzeichen dafür, dass es gelungen ist, die umstrittene Grundsteuerreform für die Gesamtheit der Steuerpflichtigen aufkommensneutral umzusetzen. Ein Teil der Immobilienbesitzer muss nach der Reform deutlich mehr Grundsteuer für Gebäude oder Grundstücke entrichten als davor, während ein anderer Teil entlastet wurde. Die Grundsteuer war zu Jahresbeginn in Kraft getreten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.