Grundsteuerreform: Grundsteuer in Baden-Württemberg seit der Reform leicht gesunken

Grundsteuer in Baden-Württemberg seit der Reform leicht gesunken

Im Einzelfall kann die Grundsteuer höher sein als vor der Reform. Insgesamt scheint sie im Land aber sogar leicht zu sinken.

Im Einzelfall müssen viele Bürger seit 2025 deutlich mehr Grundsteuer bezahlen. Aber insgesamt kommt im Land nach der Reform weniger Geld in die Kasse – die ersten Zahlen.











In Baden-Württemberg gibt es die ersten belastbaren Anzeichen dafür, dass es gelungen ist, die umstrittene Grundsteuerreform für die Gesamtheit der Steuerpflichtigen aufkommensneutral umzusetzen. Ein Teil der Immobilienbesitzer muss nach der Reform deutlich mehr Grundsteuer für Gebäude oder Grundstücke entrichten als davor, während ein anderer Teil entlastet wurde. Die Grundsteuer war zu Jahresbeginn in Kraft getreten.