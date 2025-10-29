Grundsteuer-Streit in Tübingen: Warum Boris Palmer jetzt gerichtlich gegen Haus&Grund vorgehen will
Hunderte Widersprüche gegen die rückwirkende Erhöhung der Grundsteuer B sind bei der Stadt Tübingen eingegangen. OB Boris Palmer kritisiert Haus&Grund für deren Hinweis, der die Widersprüche offenbar ausgelöst hat. Foto: dpa/dpa-Zentralbild, Christoph Schmidt/dpa

Der Grundsteuer-Streit zwischen Boris Palmer und Haus&Grund erreicht die nächste Eskalationsstufe. Tübingens OB will vor Gericht klagen. Viele Eigentümer ziehen Widerspruch zurück.

Seit Wochen schwelt in Tübingen ein Streit über die rückwirkende Grundsteuer-Erhöhung: Auf der einen Seite der Eigentümerverein Haus&Grund, der seine Mitglieder auf eine mögliche rechtswidrige Anhebung aufmerksam machte. Auf der anderen Seite Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos), der sich über eine seiner Ansicht nach sinnlose Beschäftigung der Verwaltung aufgrund der hunderten „unbegründeten“ Widersprüche beschwerte.

