Grundsteuer in BW: Wo noch Luft für eine höhere Grundsteuer ist
1
Erstmals wird ein landesweiter Vergleich der Grundsteuerbelastung möglich. Foto: dpa

Etliche Gemeinden im Land dürften die Grundsteuer bald erhöhen. Erstmals zeigt ein Vergleich, wo noch Luft nach oben ist – und welche Kommune ihren Bürgern schon viel zumutet.

Wegen des im Sommer nachträglich erhöhten Hebesatzes zahlt man in Tübingen im Schnitt die höchste Grundsteuer B pro Quadratmeter. Das ergab eine viel beachtete Recherche unserer Zeitung. Nun zeigen wir die Werte für alle 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg. Erstmals wird so die Grundsteuerbelastung zwischen Gemeinden vergleichbar.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.