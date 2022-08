1 Es gibt kaum noch etwas, was Andrea Schmid-Förster vom Steuerzahlerbund in Baden-Württemberg nicht über die Grundsteuerreform weiß. Foto:

Wer hat noch Fragen zur Grundsteuererklärung und an diesem Donnerstagabend bisher nichts anderes vor? Von 17 bis 18.30 Uhr informiert die stellvertretende Landesvorsitzende des Bunds der Steuerzahler Baden-Württemberg, Andrea Schmid-Förster, unsere Leser exklusiv in einem Online-Seminar, was bei dem Thema zu beachten ist.

Etwa eine Dreiviertelstunde lang erläutert die Expertin die grundsätzlichen Zusammenhänge bei der Grundsteuer im Südwesten. Danach beantwortet sie Fragen, die Teilnehmer des Webinars über die Chat-Funktion von ihrem Bildschirm zu Hause aus einspeisen können.

Steuererklärung – leicht gemacht

„Grundsteuererklärung leicht gemacht – ein Webinar mit dem Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg und unserer Redaktion“ heißt die Veranstaltung. Einwählen können die Leser sich über folgenden Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4019731373390171407 . Wer das Abtippen scheut, findet den Seminarhinweis mit Link und einem QR-Code zum Einwählen am Donnerstag auch auf unserer Homepage. Wer dorthin klickt, wird im Netz automatisch zum Webinar weitergeleitet. Maximal 3000 Personen können an diesem teilnehmen.

Wir reagieren mit diesem Angebot auf die ungewöhnlich große Resonanz der Leser und Internetnutzer auf die in den vergangenen Wochen bereits veröffentlichten Berichte zum Thema Grundsteuer. Viele Leser berichten von Hürden beim Ausfüllen der Formulare, über die sie trotz aller Anstrengung und Hilfestellung von der Elster-Hotline nicht kommen. Weniger zahlreich sind Zuschriften, die die Aufregung nicht verstehen, weil die Autoren ihre Erklärung in überschaubarer Zeit und mit geringem Aufwand abgeben konnten. Bundesweit gibt es in der Zwischenzeit Berichte darüber, dass viele Steuerpflichtige Schwierigkeiten mit der Pflicht zur digitalen Bearbeitung der Grundsteuererklärung haben. Der Bund der Steuerzahler verzeichnet bundesweit ebenso wie in Baden-Württemberg eine lebhafte Nachfrage nach seinen Informationsangeboten zu diesem Thema.

In ihrem Online-Vortrag wird Andrea Schmid-Förster einige Schlüsselfragen beantworten, die für alle Grundsteuerpflichtigen im Südwesten relevant sind. Was ändert sich bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke? Welche Daten müssen ans Finanzamt übermittelt werden? Was muss man tun, um sich beim Steuer-Onlineportal Elster anzumelden? Wer darf die Erklärung in Papierform abgeben, und wie werden die Formulare ausgefüllt?

Ende Oktober endet die Frist

Von Anfang Juli bis Ende Oktober läuft die Frist, in der die Bürger ihre Feststellungserklärung, so der offizielle Name, ans Finanzamt übermitteln müssen. Seither hat Andrea Schmid-Förster nur noch wenig Luft für andere Themen. Die 51-Jährige ist von Haus aus Steuerberaterin und seit Jahresbeginn Vizevorsitzende im Landesverband der Steuerzahler. Sie hat in Hohenheim studiert und ist seit 23 Jahren bei dem Verband engagiert. Ihr Aufgabengebiet sind rechtliche und politische Steuerfragen.