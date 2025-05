Grundsteuer B im Kreis Esslingen: Sind die „Ausreißer“ bei der Grundsteuer B tatsächlich „Ausreißer?

Vorfall in Esslingen Betrunkener schreit und läuft auf der Straße – später greift er Polizisten an

Die Polizei hat am Montagabend einen Mann in Esslingen in Gewahrsam genommen, nachdem er zweimal auf der Fahrbahn der Neckarstraße Radau gemacht hatte. Gegen die Maßnahme wehrte er sich heftig und griff Polizisten an.