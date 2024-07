Grundschulen in Wendlingen: Anspruch auf Ganztagsbetreuung stellt die Stadt vor Mammutaufgabe

1 Als die Gartenschule gebaut wurde, war eine eigene Mensa für die Grundschülerinnen und Grundschüler noch kein Thema. Das hat sich mittlerweile geändert. Foto: /Kerstin Dannath

Wendlingen plant eine Mensa an der Gartenschule, um dem künftigen Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen besser gerecht werden zu können. Die Stadt hat gute Voraussetzungen.











Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Im Land soll es in zwei Jahren soweit sein. Die stufenweise Einführung beginnt mit den Erstklässern, die 2026/27 eingeschult werden. Stufenweise bedeutet, dass ab 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung haben. Der Anspruch wird dann in den Folgejahren um je eine Klassenstufe erweitert: Vom Schuljahr 2029/30 an soll jedes Grundschulkind im Land seinen Anspruch wahrnehmen können. Der Anspruch beinhaltet acht Stunden an fünf Tagen in der Woche, auch in den Ferien. Nur Schließzeiten von vier Ferienwochen sind möglich.